كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من أقارب زوجها المتوفى لقيامهم بمنعها من توصيل المرافق لمنزلها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأنجالها لإجبارها على بيع منزلها لهم بالأقصر.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبسؤالها تضررت من عم زوجها ونجله لقيامهما بمنع أنجالها من المرور بالطريق المؤدى لمنزلها ومنعها من توصيل المرافق بمسكنها والتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأنجالها، لخلافات بينهم لرغبتهما فى شراء المنزل ورفضها ذلك.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما، مقيمين بذات الدائرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



