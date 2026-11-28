كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يعمل فـى جمع الخردة" بالدلوف لأحد العقارات بالمنيا وسرقة إسطوانة بوتاجاز مستخدماً عربة "كارو" .
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 نوفمبر تبلغ لمركز شرطة المنيا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بإكتشافها سرقة (إسطوانة بوتاجاز) من أمام شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة المركز .
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل خردة - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط (أسطوانة البوتاجاز المستولى عليها) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إيداع الدابة بإحدى دور الرعاية البيطرية .