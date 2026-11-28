يمثل شراء شقة سكنية أحد أهم القرارات المالية التي يتخذها المواطنون، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة قيمة المبالغ التي يتم دفعها للحصول على وحدة مناسبة.

شراء شقة سكنية

لكن إتمام عملية الشراء دون مراجعة الأوراق الرسمية قد يعرض المشتري لمشكلات قانونية ومالية، تبدأ بالنزاع على الملكية ولا تنتهي بمخالفات البناء أو اكتشاف رهون وحجوزات تمنع التصرف في العقار أو تسجيله باسم المالك الجديد.

ولتجنب هذه المخاطر، لا يكفي التأكد من حالة الشقة أو معاينة التشطيبات والاطمئنان إلى وعود البائع، بل يجب فحص الموقف القانوني للعقار والتأكد من سلامة مستندات الملكية والتراخيص قبل توقيع العقد أو دفع مقدم الحجز.

مستندات تكشف الموقف القانوني للشقة قبل الشراء

عقد الملكية وتسلسل انتقال العقار

تأتي مراجعة عقد الملكية في مقدمة الإجراءات الضرورية قبل شراء أي وحدة سكنية، إذ يجب الاطلاع على أصل العقد المسجل بالشهر العقاري إن وجد، وعدم الاكتفاء بالعقد الابتدائي الذي يقدمه البائع باعتباره دليلا منفردا على الملكية.

كما يتعين فحص تسلسل الملكية والمستندات التي انتقلت بموجبها الوحدة من المالك الأصلي إلى البائع الحالي، للتأكد من سلامة انتقال الحقوق وعدم وجود حلقات غامضة أو مستندات قد تثير نزاعا حول ملكية العقار.

رخصة البناء والرسومات المعتمدة

يجب مراجعة رخصة البناء الصادرة عن الحي أو جهاز المدينة المختص، والتأكد من عدد الطوابق المسموح بها ومطابقة الدور الذي تقع فيه الشقة للاشتراطات والرسومات الهندسية المعتمدة.

و وجود عدادات كهرباء ومياه وغاز، أو ظهور المبنى بمستوى تشطيب جيد، لا يعني بالضرورة أن العقار مقام بصورة قانونية، إذ يتعين التحقق من موقفه من خلال الجهة الإدارية المختصة.

شراء شقة سكنية

شهادة التصرفات العقارية للتأكد من خلو العقار من الرهون

تمثل شهادة التصرفات العقارية أحد المستندات المهمة التي تساعد المشتري على التعرف على الوضع القانوني للعقار، من خلال مراجعة التصرفات والحقوق المسجلة عليه.

وتتيح هذه المراجعة التحقق من وجود رهون أو حجوزات أو حقوق للغير قد تؤثر على عملية البيع أو تعوق انتقال الملكية، وهو ما يساعد المشتري على تجنب الدخول في نزاعات مع أطراف أخرى بعد إتمام الصفقة.

إفادة الحي بشأن مخالفات البناء وقرارات الإزالة

من الضروري الحصول على إفادة من الحي أو جهاز المدينة المختص بشأن الموقف القانوني للعقار، والاستعلام عن وجود مخالفات بناء أو غرامات مالية أو قرارات إزالة أو إجراءات إدارية قائمة.

وتساعد هذه الخطوة على اكتشاف المخالفات التي قد تؤثر على سلامة موقف الوحدة السكنية، وتجنب المفاجآت القانونية التي يمكن أن تظهر بعد دفع ثمن الشقة وانتقال الحيازة إلى المشتري.

شراء شقة سكنية

إعلام الوراثة أو التوكيل الرسمي في حالة البيع بالنيابة

و إجراءات التحقق من الملكية تختلف إذا كان البائع قد حصل على العقار عن طريق الميراث، أو كان يتولى البيع نيابة عن المالك بموجب توكيل رسمي.

ففي حالة الميراث، يجب مراجعة إعلام الوراثة والتحقق من صفة جميع الورثة وحقوقهم في العقار، والتأكد من توافر الموافقات والتوقيعات اللازمة لإتمام البيع وفقا للحالة القانونية.

أما إذا كان البيع يتم عن طريق وكيل، فينبغي الاطلاع على أصل التوكيل والتأكد من سريانه وعدم إلغائه، ومراجعة الصلاحيات الواردة به للتأكد من أنها تسمح بإتمام عملية البيع والتوقيع على العقود وقبض الثمن متى كان ذلك مطلوبا.

إيصالات المرافق والموقف الضريبي للعقار

تشمل المستندات التي يجب مراجعتها آخر إيصالات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب الاستعلام عن أي مديونيات أو مستحقات مالية متراكمة على الوحدة.

كما يجب مراجعة الموقف الضريبي للعقار لدى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، للتعرف على الالتزامات المالية المرتبطة به، وتجنب تحمل أعباء أو مديونيات سابقة لم تكن معلومة للمشتري وقت التعاقد.

مستندات تخصيص الأرض وتراخيص المشروعات في المدن الجديدة

بالنسبة للوحدات السكنية الموجودة في المدن الجديدة أو المشروعات العقارية التي لا تزال تحت الإنشاء، يجب التشديد على ضرورة مراجعة المستندات الخاصة بتخصيص الأرض للشركة المطورة.

وتشمل هذه المستندات القرار الوزاري الخاص بالمشروع، ومحضر استلام الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب التحقق من الموقف القانوني للمشروع ومدى التزام الشركة بالاشتراطات والمواعيد المقررة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في المشروعات التي يتم بيع وحداتها قبل اكتمال أعمال الإنشاء، إذ تساعد على التأكد من سلامة موقف الأرض والمشروع، وعدم وجود إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر على استكماله أو حقوق المشترين.

شراء شقة سكنية

نصائح قانونية قبل دفع مقدم شراء الشقة

وتكشف المستندات أهمية عدم التسرع في شراء الوحدات السكنية اعتمادا على المعاينة أو الثقة في البائع فقط، إذ يجب مراجعة أصول الأوراق والتحقق منها لدى الجهات المختصة، مع الاستعانة بمحام متخصص في العقارات لفحص المستندات وصياغة عقد البيع بما يحفظ حقوق المشتري.

كما ينبغي عدم دفع مبالغ مالية كبيرة قبل التأكد من هوية البائع وصفته القانونية وسلامة مستندات الملكية، مع توثيق جميع المدفوعات والحصول على إيصالات رسمية تثبت قيمة المبالغ التي تم سدادها.