أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن استراتيجية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات لا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات أو التوسع في النشاط الصناعي فقط، وإنما تستهدف بالأساس تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن هناك توجهًا واضحًا نحو إحلال المنتجات المستوردة بأخرى يتم تصنيعها محليًا، خاصة السلع والمكونات كبيرة الحجم، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على النقد الأجنبي.

وقال إن هذا التوجه يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال توفير البدائل المصرية للمنتجات التي يعتمد السوق على استيرادها من الخارج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.