تدرس كوريا الجنوبية طرح سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار خلال شهر يناير 2027، في إطار جهودها لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير أدوات لمواجهة تقلبات الأسواق المالية وأسعار الصرف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن مسؤول بوزارة المالية الكورية الجنوبية قوله إن الحكومة وجهت طلبات لتقديم عروض إلى المؤسسات المصرفية مطلع الشهر الجاري، وتجري هذا الأسبوع تقييمًا لعروض البنوك لاختيار الجهات التي ستتولى ترتيب الإصدار المحتمل، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية ستتوقف على ظروف السوق.

وتسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2027، في إطار برنامجها المعتاد للاقتراض الخارجي بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز قدرتها على التدخل عند حدوث اضطرابات مالية.

يأتي الإصدار المرتقب في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية نشاطًا متزايدًا مع اقتراب بداية العام الجديد، بعدما اتجهت الصين وإندونيسيا إلى طرح سندات دولارية خلال نوفمبر الجاري للاستفادة من فرص التمويل المتاحة رغم التقلبات في الأسواق.

وكانت كوريا الجنوبية قد جمعت 3 مليارات دولار من إصدار سندات مقومة بالدولار في فبراير الماضي، فيما شهدت عملتها المحلية "الوون"، تقلبات حادة خلال العام الجاري، قبل أن ترتفع بأكثر من 16% أمام الدولار منذ بلوغها أدنى مستوى في 17 عامًا خلال يونيو الماضي.

جاء تعافي عملة "الوون" مدعومًا بزيادة مبيعات الدولار من جانب الشركات المصدرة، وفي مقدمتها شركات أشباه الموصلات، لتمويل مشروعاتها المحلية، بعد أن كانت العملة الكورية الجنوبية الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية أمام الدولار خلال النصف الأول من العام.