قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وعلق على تداعيات حادث الطريق الدائري بالوراق، وانفعل قائلا: "لازم نغلظ العقوبات للحد من حوادث الطرق.. ولازم ردع وإحنا عندنا سلوكيات سلبية كثيرة على الطرق".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.