أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع نتيجة الفائزين في منصب نواب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

انتخابات التجمع

وفاز بمنصب نواب رئيس حزب التجمع كلا من:

عبد الفتاح مطاوع

كامل السيد

النائب أحمد شعبان

حسان عثمان

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع عن فوز محمد سعيد برئاسة حزب التجمع.

انتخابات حزب التجمع

وحصل محمد سعيد على ٢٢٤ صوت و حصل النائب عاطف المغاوري على ١٠١ صوت.

وبدأ منذ قليل فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخري.

وكان قد اكتمل منذ قليل النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وبدأ منذ صباح اليوم توافد أعضاء حزب التجمع لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.