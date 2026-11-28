علق الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على صورة الأشخاص الذين يؤدون الصلاة على الطريق الدائري ويقفون بسيارتهم في منتصف الطريق.

وقال الشيخ أحمد ترك، إن هذه الصلاة باطلة وهي مظهر لإيمان مغشوش، فرغم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؟ إلا انه استثنى من ذلك مواطن نهى عن الصلاة فيها ، فعن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يصلي في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله ".

وأشار إلى أن الصلاة فى قارعة الطريق لا تصح عند المسلمين، لكن المتنطعين يفعلون ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم "هلك المتنطعون".