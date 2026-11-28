أصدرت المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، تنبيهات عاجلة للطلاب قبل ساعات من بدء امتحانات شهر نوفمبر المقرر انطلاقها غداً

حيث قالت المدارس للطلاب : ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر نوفمبر ، حيث أن درجات الامتحانات الشهرية جزء من درجات اعمال السنة .

كما شددت المدارس على أن امتحانات شهر نوفمبر سوف تعقد أثناء اليوم الدراسي ، مؤكدة على ضرورة الحضور مع بداية طابور الصباح و الانصراف في نهاية اليوم الدراسي ، مع الإلتزام بالزي المدرسي وجدول الحصص اليومي

وتنطلق غداً الاحد امتحانات شهر نوفمبر 2026 رسميا بجميع المدارس ، وأعلنت الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس جداول امتحانات شهر نوفمبر 2026 جميع الصفوف.

جدول امتحانات شهر نوفمبر

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس خلال الفترة من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2026 غداً ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

وأكدت المدارس للطلاب على التنبيهات التالية :

- امتحانات شهر نوفمبر 2026 لن تخرج عن كتب التقييمات والكتاب المدرسي

- لن تؤثر امتحانات شهر نوفمبر 2026 على سير اليوم الدراسي

-لن يتم إعادة امتحانات شهر نوفمبر 2026 للطالب الغائب إلا بعذر مقبول من التأمين الصحي

-يتم طباعة 3 نماذج لكل مادة في امتحانات شهر نوفمبر 2026

وكانت قد أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن امتحانات شهر نوفمبر ستعقد أثناء اليوم الدراسي، مع استمرار انتظام الحصص الدراسية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ التقييمات الشهرية واستكمال شرح المقررات الدراسية وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأضافت أن المديرية تحرص على تنظيم أعمال التقييم بصورة تضمن متابعة المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي للطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.