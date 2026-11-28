كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالإصطدام بفتاة حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية ومحاولة سرقة هاتفها المحمول.

ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في الدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من إحدى السيدات (حاصلة على بكالوريوس – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالإصطدام بها وسقوطها أرضاً حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز ، ومحاولة سرقة هاتفها المحمول ولاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل – بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص"، وقائدها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.