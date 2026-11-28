تحولت الخلافات العائلية إلى مشهد مؤلم، بعدما وجد أب نفسه يشكو من تصرفات نجله، الذي اتهمه بالتعدي عليه وعلى والدته بالسب والضرب، ومنعهما من دخول مسكنهما بمحافظة البحيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يستغيث ويكشف عن معاناته مع نجله، بسبب خلافات أسرية وصلت إلى حد الاعتداء عليه وعلى والدته وطردهما من منزلهما.

ولم تمر الواقعة دون تدخل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية الفيديو، وبدأت في فحص ملابساته لكشف حقيقة ما جرى.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تقدم الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، والمقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، ببلاغ يتضرر فيه من نجله، متهمًا إياه بالتعدي عليه وعلى والدته بالسب والضرب، ومنعهما من دخول مسكنهما بسبب خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الابن المشكو في حقه، وتبين أنه تاجر ومقيم بدائرة المركز ذاتها.

بمواجهته، اعترف بالتعدي على والده بالسب وطرده هو ووالدته من المسكن، مرجعًا ذلك إلى الخلافات العائلية القائمة بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتبقى تفاصيل الحكاية مؤلمة، بعدما تحولت الخلافات داخل الأسرة إلى واقعة انتهت باستغاثة أب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل الأجهزة الأمنية.