أمرت جهات التحقيق بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بعض المعدات من داخل مطعم بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما استغل غفلة مالك المطعم واستولى على المعدات وفر هاربًا.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مالك مطعم من قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المعدات من داخل مطعمه.

وبالفحص، تبين أن مالك المطعم تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة إيتاي البارود، أفاد فيه بتعرضه لسرقة بعض المعدات بأسلوب المغافلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات التي استولى عليها، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.