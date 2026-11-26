كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المعدات من المطعم خاصته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من (مالك المطعم – مقيم بدائرةالمركز ) بقيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المعدات من المطعم خاصته الكائن بدائرة المركز بأسلوب "المغافلة".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل- مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

