ساد قرية طملاي التابعة لمركز ومدينة منوف اليوم حالة من الحزن بعد إعلان خبر وفاة زوج بعد طعنه على يد زوجته في الشارع في مدينة منوف.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوصول شخص مصاب بعدة طعنات إلى مستشفى منوف العام، والقبض على المتهمة بطعنه، وادعت أنها زوجته عرفيًا، وطعنته نتيجة خلافات بينهما على إشهار الزواج.

وقال شهود العيان الذين كانوا حاضرين الواقعة بأن سيدة حضرت صباحًا يوم الواقعة وسألت عن محمود السائق المصاب، وعندما وصل إلى المكان المخصص بشغله في موقف الحصوة داخل مدينة منوف انهالت عليه بطعنه عدة طعنات نتج على إثرها سقوطه على الأرض سائحًا في دمه، وعلى الفور تم طلب الإسعاف وتم نقل محمود مصابًا إلى مستشفى منوف العام.

وحاول الأطباء إنقاذ حياته وبالفعل تمكنوا من محاولة الحفاظ على حياته ثم تم نقله إلى مستشفى التعليمي في شبين الكوم في العناية المركزة في حالة حرجة إلى أن أعلن خبر وفاته اليوم بعد حوالي يومين في المستشفى.

وتم وضع جثمانه في ثلاجة مستشفى التعليمي لحين عرضه على الطب الشرعي وتسليم جثمانه لأهله وذويه لدفنه في مقابر العائلة.