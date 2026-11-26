كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أحمد حماد رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمنوفية ، تقديراً لما بذله من جهود مخلصة وأداء متميز خلال فترة عمله ، وما قدمه من إسهامات في دعم منظومة العمل بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدم محافظ المنوفية التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيساً للإدارة المركزية لشئون المناطق بمصلحة الضرائب العقارية ، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديدة ، ومواصلة مسيرة العطاء والتميز بما يسهم في تحقيق مستهدفات العمل.

فيما ، أعرب أحمد حماد عن خالص تقديره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة والتكريم ، وحرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات للإرتقاء بمنظومة العمل التنفيذي بمختلف القطاعات الخدمية.