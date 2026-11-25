حرص الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور محمد زيدان عبد الحميد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تناول وجبة الغداء مع طالبات المدينة الجامعية، في أجواء اتسمت بالود والألفة والحوار المفتوح، بعيدًا عن الأجواء الرسمية، بما أتاح فرصة للتعرف عن قرب على آرائهن واحتياجاتهن ومقترحاتهن بشأن مستوى الخدمات المقدمة داخل المدن الجامعية، فى لقاء يعكس حرص إدارة جامعة المنوفية على تعزيز التواصل المباشر مع الطلاب، وتأكيدًا لاهتمامها بتوفير بيئة جامعية آمنة ومتكاملة.

كان فى استقبال رئيس الجامعة المهندسة سهيلة ابراهيم مدير عام المدن الجامعية، ومديرة المدينة ومدير المطعم وعدد من المسئولين بالمدن الجامعية.

وخلال اللقاء، تبادل رئيس الجامعة الحديث مع الطالبات حول أحوالهن الدراسية والمعيشية، واستمعا إلى آرائهن وملاحظاتهن بشأن الوجبات الغذائية والخدمات المقدمة، مؤكدا حرص الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب، والتعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مطالب، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يضمن توفير سبل الراحة والاستقرار لهم طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية.

وعقب تناول الغداء، أجرى الدكتور أحمد القاصد والدكتور محمد زيدان جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للطالبات، والوقوف على انتظام العمل بالمرافق المختلفة، وتفقد أماكن الإقامة ومستوى النظافة والتجهيزات، ومتابعة جودة الوجبات الغذائية وآليات تقديمها، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية للطالبات.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن المدن الجامعية تمثل امتدادًا مهمًا لدور الجامعة التعليمي والتربوي، ولا يقتصر دورها على توفير السكن والإعاشة، بل يمتد إلى تهيئة بيئة معيشية وإنسانية داعمة تساعد الطلاب على التفوق الدراسي وممارسة حياتهم الجامعية في أجواء من الاستقرار والأمان، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع رعاية أبنائها الطلاب والطالبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم على رأس أولوياتها.

وأضاف أن الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع الطلاب تمثل وسيلة مهمة لتقييم مستوى الأداء والتعرف على الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا استمرار متابعة المدن الجامعية والعمل على تطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الإقامة والتغذية والرعاية المقدمة بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زيدان عبد الحميد حرص قطاع شئون التعليم والطلاب على المتابعة المستمرة للمدن الجامعية، والتواصل مع الطلاب والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية، بما يسهم في تحقيق تجربة جامعية متميزة تجمع بين جودة العملية التعليمية والاستقرار المعيشي والحياة الطلابية الإيجابية.

هذا وتأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية جامعة المنوفية لتعزيز التواصل الإنساني مع طلابها، وتكريس مبدأ المتابعة الميدانية المباشرة، والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات الجامعية، انطلاقًا من أن الطالب يمثل محور العملية التعليمية وغايتها الأساسية.

ومن جانبها، وجهت المهندسة سهيلة ابراهيم مديرة عام المدن الجامعية الشكر والتقدير للدكتور أحمد القاصد، والدكتور محمد زيدان، تقديرًا لدعمهما المستمر لمنظومة المدن الجامعية وحرصهما الدائم على تطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الإقامة والإعاشة، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لفريق العمل لمواصلة بذل الجهد وتقديم أفضل مستوى من الرعاية للطلاب والطالبات، ومشيدة باهتمامهما بالمتابعة الميدانية والاستماع المباشر إلى احتياجات الطالبات والعمل على تلبيتها.