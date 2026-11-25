التقى اليوم ،اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام ، شابين من ذوي الهمم (مكفوفين) من قرية كفر المنشى بمركز قويسنا، وذلك عقب مناشدتهما بتوفير فرص عمل مناسبة تتلاءم مع ظروفهما المعيشية الصعبة وإمكاناتهما بما يضمن لهما حياة كريمة.

وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حوار مفتوحاً معهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، وقرر صرف مساعدات مالية وعينية دعما لهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة كمصدر دخل ثابت لهم ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بالفئات الأولى بالرعاية ، وتعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وأكد محافظ المنوفية، أن خدمة المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لاسيما ذوي الهمم، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والإنسانية .