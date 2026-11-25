خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل تونس.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.