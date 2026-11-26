أكد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يُعاني من غياب بعض العناصر المهمة في منظومة العمل، مشيرًا إلى ضرورة تحديد نوعية اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، واختيار المدير الفني القادر على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال «عبدالفضيل»، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدّمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "الأهلي ناقصه حلقة مفقودة، وهي إيه نوعية اللاعبين اللي أنت محتاجها، ومين المدير الفني اللي يصلح لقيادة الأهلي».

وأضاف: "الجماهير تعودت أن أي بطولة الأهلي بيشارك فيها لازم يكسبها، ولازم أي مدرب يكون عنده استمرارية وسيرة ذاتية قوية".

وتطرّق نجم الأهلي السابق للحديث عن المدرب المغربي الحسين عموتة، قائلًا: "أفكاره دفاعية بحتة، وأفكاره الهجومية غير متواجدة، والأهلي نادٍ كبير وبينافس على كل حاجة".

وانتقد «عبدالفضيل» أداء لاعبي الأهلي خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن أشرف داري كان اللاعب الوحيد الذي ظهر بتركيز خلال المباراة، موضحًا: "مباراة بيراميدز مكنش فيها غير أشرف داري الوحيد اللي كان مركز في الماتش، والباقي مجاش، وفي وقت حسيت إن بيراميدز هو الأهلي وعايش حالة الأهلي".

كما كشف عبدالفضيل عن واقعة تتعلق بمصطفى فتحي لاعب بيراميدز، موضحًا أنه تعرض للإصابة في آخر مران للفريق قبل المباراة، وكان من المفترض ألا يشارك، لكنه نجح في العودة وأصبح قادرًا على اللعب.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن إحدى أهم مميزات الأهلي سابقًا كانت الحفاظ على سرية الأمور داخل الفريق، قائلًا إن النادي كان "بيقفل على نفسه ومفيش حاجة بتخرج بره"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على السرية والانضباط داخل المنظومة.