وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم.

وكان نادي الزمالك قد خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خلال الساعات الماضية، لطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الأفريقي، في إطار تضامنه مع ضحايا الحادث الذي وقع أمس.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مؤتمر معتمد جمال قبل لقاء الإفريقي

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية عصر غدٍ الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر عمر جابر، قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل تونس.

وفي سياق متصل، يُعقد المؤتمر الصحفي لماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، في الخامسة مساء غدٍ الجمعة، بحضور غيث اليفرني، حارس مرمى الفريق التونسي.