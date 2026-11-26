يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انطلاق مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتزامن مع استمرار منافسات الدوري المصري الممتاز في ظل رغبة الفريق الأبيض في مواصلة المنافسة على البطولتين وتحقيق نتائج إيجابية.

ويستعد الزمالك، بقيادة معتمد جمال لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تتنوع الاختبارات بين المنافسة القارية أمام الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز والمواجهات المحلية أمام المصري وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز.

مواجهة الأفريقي بداية المشوار الأفريقي

يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الأفريقي التونسي، يوم السبت 28 نوفمبر في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ديسمبر في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية قبل العودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر، ثم سموحة يوم 14 من الشهر نفسه.

يانج أفريكانز وبيراميدز في انتظار الزمالك

وتتواصل ارتباطات الزمالك خلال ديسمبر بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي على أن يعود الفريق لخوض منافسات الدوري المصري أمام طلائع الجيش يوم 23 ديسمبر.

ويختتم الزمالك مبارياته المقررة خلال الشهر بمواجهة بيراميدز يوم 28 ديسمبر، في اختبار محلي مهم ضمن سباق المنافسة على مراكز المقدمة بجدول الدوري.

جدول مباريات الزمالك المقبلة

28 نوفمبر: الزمالك × الأفريقي التونسي – دوري أبطال أفريقيا – الساعة 6 مساء.

4 ديسمبر: مولودية الجزائر × الزمالك – دوري أبطال أفريقيا – الساعة 9 مساء.

9 ديسمبر: الزمالك × المصري – الدوري المصري – الساعة 8 مساء.

14 ديسمبر: سموحة × الزمالك – الدوري المصري – الساعة 5 مساء.

19 ديسمبر: الزمالك × يانج أفريكانز – دوري أبطال أفريقيا – الساعة 6 مساء.

23 ديسمبر: الزمالك × طلائع الجيش – الدوري المصري – الساعة 6 مساء.

28 ديسمبر: بيراميدز × الزمالك – الدوري المصري.

معتمد جمال أمام تحدي ضغط المباريات

ويواجه معتمد جمال تحديا مهما في إدارة المرحلة المقبلة في ظل تلاحم المواجهات المحلية والأفريقية، والحاجة إلى تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خاصة أن الفريق يخوض مباريات قوية على فترات زمنية متقاربة.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في استغلال هذه المرحلة لحصد أكبر عدد من النقاط محليا وتحقيق بداية قوية في دور المجموعات الأفريقي بما يعزز فرصه في المنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.