أعلن مطرب الراب زياد ظاظا تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المقرر إطلاقه اليوم، الخميس، تضامنًا مع ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في خطوة تعكس حالة الحزن التي خيمت على الوسط الفني عقب الحادث.

ونشر زياد ظاظا منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أعلن خلاله تأجيل موعد طرح الألبوم، وكتب: «تم تأجيل نزول الألبوم المقرر نزوله غدًا احترامًا وتقديرًا لموتانا وشهدائنا».

وتأتي قرارات تأجيل الأعمال الغنائية بالتزامن مع حالة الحزن والتضامن التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد من نجوم الفن والغناء على نعي ضحايا الحادث وتقديم التعازي لأسرهم، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

