أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة بشركة فريش إليكتريك للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، للعمل في تخصصات عمال الإنتاج (بخبرة وبدون خبرة)، وفنيي الصيانة الكهربائية (كنترول)، وسائقي وفنيي صيانة الكلاركات، وفنيي الصيانة الميكانيكية للآلات والمعدات.

وأوضحت الوزارة أن الشركة توفر حزمة من المزايا والحقوق للعاملين تشمل مرتبات مجزية، وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا، ورعاية طبية شاملة للموظف والأسرة، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين، ومواصلات خاصة بالشركة، ومزايا أخرى.

ويُشترط للتقديم أن يتراوح سن المتقدم بين 18 و40 عامًا، مع تجهيز مسوغات التعيين التي تضم 6 صور شخصية، و3 صور لبطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل شهادة الخدمة العسكرية، وأصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منها، وكعب عمل حديث، وفيش جنائي موجه لشركة فريش، ونموذج 111 تأمين صحي، وبرنت تأمينات.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التواصل مباشرة مع إدارة الموارد البشرية بالشركة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، عبر الأرقام التالية: 01224725173 (أ/ رامي)، أو 01069912229 (أ/ أشرف).