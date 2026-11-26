أوقفت شركة "إنفيديا" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية ومعالجات الذكاء الاصطناعي، توريد الخدمات التي تحتوي على رقائقها إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، بعد إبلاغ شركائها في التصنيع، بوقف إرسال الطلبات إلى هذه الدول.

ويأتي القرار عقب دخول قيود أمريكية جديدة على تصدير الرقائق المتقدمة حيز التنفيذ، تلزم الشركات بالحصول على تراخيص تصدير لشحناتها إلى عدد من دول جنوب شرق آسيا، بهدف منع وصول هذه الرقائق إلى الشركات الصينية عبر مسارات غير مباشرة، وفقًا لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتأتي التطورات وسط تدقيق أمريكي بشأن احتمال تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بصورة غير قانونية من خلال شركة "ميجاسبييد" السنغافورية، الشريكة لـ"إنفيديا" والمتخصصة في تأجير قدرات الحوسبة عبر مراكز البيانات التابعة لها.

ولم يتضح - على الفور - ما إذا كان وقف الشحنات مؤقتًامن عدمه، في ظل سعي "إنفيديا" وشركائها للامتثال للقواعد الجديدة.