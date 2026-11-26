تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيما تترقب المحافظات بداية موجة من التقلبات الجوية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة ليلًا

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير على معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلًا.

وأوضحت، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تسجل في أسوان ما بين 30 و31 درجة، ليسود طقس دافئ إلى مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض بصورة ملحوظة خلال الليل، حيث تتراوح الصغرى في القاهرة الكبرى بين 13 و14 درجة مئوية، وتصل إلى 12 درجة في بعض المدن الجديدة، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

تحذير من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح

وحذرت المتنبئ الجوي من تكون شبورة مائية خلال الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الكثافة وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة أو الخامسة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب حلايب وشلاتين، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار بسيطة على بعض المناطق الداخلية.

منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الاثنين

وأوضحت منار غانم أن حالة الاستقرار الجوي تستمر يومي الجمعة والسبت، قبل أن تبدأ بعض التقلبات الجوية تدريجيًا اعتبارًا من الاثنين المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر.

ولفتت إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الساحلية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت أن تسجل العظمى في القاهرة خلال تأثير المنخفض الجوي نحو 20 و21 درجة مئوية، وقد تقل عن ذلك، فيما تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 10 و12 درجة، وتصل إلى نحو 10 درجات في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن تأثير المنخفض قد يستمر من الثلاثاء وحتى الجمعة، مع تفاوت شدة التقلبات من محافظة إلى أخرى.

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين مع اقتراب الشتاء

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم الانخداع بالدفء النسبي خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس الشتوية الخفيفة أو الجاكيت خلال فترات الليل والصباح الباكر، لتجنب الشعور ببرودة الطقس.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، وتشغيل كشافات الشبورة واتباع تعليمات المرور، والتوقف على جانب الطريق في حالة انعدام الرؤية الأفقية.

وأكدت أن شهر ديسمبر سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، خاصة مع التقدم في أيام الشهر واقتراب البداية الرسمية لفصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.