قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة بصدد البدء في اصدار أول صكوكًا ضريبية خلال الأيام المقبلة وبالتوازي مع مطلع ديسمبر القادم.

أوضح وزير المالية على هامش مشاركته اليوم في قمة منتدي الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا؛ أن وزارة المالية تتنتظر في الوقت الحالي انتهاء عددًا من الإجراءات تمهيدًا للطرح المرتقب.

وقال وزير المالية أن هناك مستهدفات أن يصل عائد الصكوك الضريبية بصورة مرضية وجاذبة للممولين بنسبة تصل لـ19.5% باعتبارها أحد الاجراءات التحفيزية لمجتمع الأعمال.

اجراءات خفض المديونية ورفع الإيرادات العامة

وفي تصريحات سابقة لـ صدي البلد كشف وزير المالية عن استهداف الوزارة تنويع مصادر التمويل دون الضغط علي الخزانة العامة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو أسعارها معتبرًا أن الوزارة تبحث وسائل أكثر استدامة بما يساعد على خفض أكبر للدين العام وأطالة عمره .

وتواجهة الخزانة العامة ما يقارب من 10 حتي 15 مليار دولار في المتوسط على مدار العام المالي الجاري؛ حيث تخطط وزارة المالية للتوسع في اصدار المزيد من السندات الدولية " الدولارية، اليورو، الباندا، الساموراي" بخلاف السندات الخضراء والصكوك السيادية