ناقشت الجلسة الافتتاحية لقمة المرأة المصرية 2026، تحت عنوان «الدول يصنعها الأفراد.. ماذا ينقصكم لتصنعوا المستقبل؟»، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا تحت شعار ««From Learning to Earning، سبل تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ومواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب آليات تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ودور الدولة في توفير الفرص وأوجه الدعم اللازمة لرواد الأعمال.

شارك في الجلسة أحمد كجوك، وزير المالية، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولبنى هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وجيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ابتكارات الشباب والاستفادة منها في تطوير الخدمات المالية والضريبية والحكومية، على أن تبلغ قيمة الجائزة 5 ملايين جنيه لكل فائز، مع احتضان المشروعات الفائزة والعمل على تحويل أفكارها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وقال كجوك إن المسابقة تستهدف الاستفادة من أفكار الشباب في تطوير الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، من خلال خمسة مجالات رئيسية تركز على ابتكار حلول لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرار.

وأوضح أن المشاركة متاحة أمام رواد الأعمال بصورة فردية أو من خلال مجموعات أو شركات، مع منحهم فترة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا لتقديم الأفكار والمبادرات، على أن تخضع المشروعات للدراسة والتقييم لاختيار أفضل خمسة مشروعات.

وأضاف أن الدعم لا يقتصر على الجوائز المالية، إذ تتضمن المسابقة احتضان المبادرتين الفائزتين بالمركزين الأول والثاني لمدة عام، والعمل مع أصحابهما على تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق، بما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية وسابقة أعمال مع جهة حكومية كبرى.

وأكد وزير المالية أن هذه المبادرات تحقق منفعة متبادلة، من خلال إتاحة حلول مبتكرة تساعد الدولة على تطوير خدماتها، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام الشباب لدخول سوق العمل والتوسع في تنفيذ مشروعاتهم.

وفي سياق متصل، دعا كجوك الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة إلى دراسة أفكارهم والاستفادة من المبادرات الحكومية المتاحة، مشيرًا إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تيسير انضمامها إلى المنظومة الرسمية وتخفيف الأعباء عن أصحابها.

وأوضح أن التسجيل في المنظومة الرسمية منذ بداية النشاط يساعد أصحاب المشروعات على بناء سجل تعاملات واضح، ويعزز فرص حصولهم على التمويل والاستفادة من المبادرات الحكومية، فضلًا عن دعم خطط التوسع والتصدير مستقبلًا، لافتًا إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لإتاحة أوجه الدعم التمويلية والفنية ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير أنشطتهم.

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دور الجهاز لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى مساعدة أصحاب المشروعات في التعامل مع التحديات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لاستمرار أنشطتهم وتطويرها، موضحًا أن التمويل وحده لا يمثل حلًا متكاملًا لمشكلات المشروعات.

وقال حسن إن الفكرة بمفردها لا تصنع مشروعًا ناجحًا، إذ يرتبط النجاح بقدرة رائد الأعمال على تنفيذها وتحويلها إلى واقع يقبله السوق، مشيرًا إلى أن الأفكار تحتاج إلى جهد وعمل حتى يتمكن العملاء من فهمها والتفاعل معها.

وأضاف أن ريادة الأعمال تتطلب الجرأة والاستعداد لتحمل المخاطر، وعدم انتظار توافر الظروف المثالية للبدء، داعيًا أصحاب الأفكار إلى تطوير مشروعاتهم تدريجيًا، والبدء بالحد الأدنى المطلوب من المنتج، ثم الاستماع إلى احتياجات السوق وتطويره وفقًا لها.

وأوضح أن الجهاز وفريق العمل متاحون لتقديم الدعم لرواد الأعمال، مؤكدًا أن رائد الأعمال لا يقتصر على امتلاك فكرة، وإنما يجب أن يكون قادرًا على عرضها وتسويقها وتحويلها إلى مشروع يحظى بقبول السوق.

وفي سياق متصل، كشف حسن عن توقيع مذكرة تفاهم مع لإتاحة تبادل الخبرات بين رواد الأعمال الذين نجحوا في تنفيذ مشروعاتهم وأصحاب المشروعات في مراحلها الأولى، بما يساعد على نقل التجارب العملية والاستفادة منها.

وأضاف أن الجهاز يستعد لإطلاق مبادرة خلال الربع الأول من عام 2027، تتيح المشاركة لرواد الأعمال من مختلف محافظات الجمهورية، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 500 فكرة قابلة للتنفيذ، على أن تمر الأفكار المشاركة بمراحل للفرز والتقييم والتأهيل، وصولًا إلى اختيار عدد من الفائزين بعد استكمال مراحل التصفية.

من جانبها، أكدت لبنى هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل متطلبات سوق العمل، ما يفرض على الشباب تطوير مهاراتهم باستمرار وعدم الاكتفاء بالتخصص الأكاديمي أو المؤهل الدراسي، لمواكبة الوظائف الجديدة واحتياجات الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت أن سوق العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لم يعد يعتمد فقط على المعرفة التخصصية التي يكتسبها الخريج خلال دراسته الجامعية، بل يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع التغيرات في طبيعة الوظائف.

ولفتت إلى أن التفكير التحليلي والنقدي والتحقق من صحة المعلومات من أبرز المهارات التي يحتاج إليها الشباب، خاصة مع التدفق الكبير للمعلومات وتعدد مصادرها، بما يستلزم القدرة على تقييمها واتخاذ القرارات استنادًا إلى أسس صحيحة، سواء عند العمل داخل المؤسسات أو تأسيس مشروعات خاصة.

وأشارت إلى أن الثقة بالنفس تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء المسار المهني، وترتبط باكتساب المعرفة والخبرة والقدرة على التعلم من التجارب، بما يساعد الشباب على التعامل مع التحديات المهنية وتجاوز الإخفاقات والاستمرار في المحاولة.

وشددت هلال على أهمية الحفاظ على المهارات الإنسانية بالتوازي مع اكتساب المهارات التكنولوجية، وفي مقدمتها التواصل الفعال والتفاوض والتعاطف والتحليل والتفكير، موضحة أن هذه المهارات تمثل عناصر تميز العنصر البشري في بيئة عمل تتوسع فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وأضافت أن مهارات القيادة والتعامل مع الآخرين تكتسب أهمية متزايدة للعاملين داخل المؤسسات ورواد الأعمال، لما تتطلبه إدارة فرق العمل وبناء العلاقات المهنية من قدرات إنسانية تتجاوز المعرفة الفنية والتخصصية.

وأكدت أهمية المرونة في تحديد المسارات المهنية وعدم التقيد بتخصص واحد أو وظيفة بعينها، في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرة إلى أن التعلم المستمر وتوسيع قاعدة المعرفة يمنحان الشباب قدرة أكبر على اقتناص الفرص والتكيف مع تحولات سوق العمل.

بدورها، أكدت جيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل المصري ومعالجة التحديات التي تدفع أعدادًا من السيدات إلى ترك وظائفهن، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالمرأة العاملة لم يعد رفاهية، بل ضرورة للاستفادة من قدراتها وتعويض التراجع في أعداد الملتحقين بسوق العمل.

وقالت إن نحو 60% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهي الفئة التي تتحمل مسؤولية إعالة الأطفال وكبار السن، إلا أن هذه الكتلة السكانية لا تعمل بالكامل، لافتة إلى أن واحدة من كل خمس سيدات في مختلف الفئات العمرية تعمل.

وأضافت أن مصر حققت تقدمًا في تعليم المرأة، إذ تمثل الفتيات نحو 53% من خريجي الجامعات، غير أن التحدي يظهر عند انتقال المرأة من مرحلة التعليم إلى سوق العمل، موضحة أن نحو 50% من السيدات العاملات يبتعدن عن العمل خلال السنة الأولى من الزواج.

وشددت على ضرورة دراسة أسباب خروج المرأة من سوق العمل، ووضع حلول تساعدها على الاستمرار والاستفادة من خبراتها، بما يحافظ على عائد استثمارات الدولة في تعليمها وتأهيلها، خاصة خلال مرحلة الزواج وما يرتبط بها من تغيرات في المسؤوليات والظروف.

وأشارت حداد إلى أهمية الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل في المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا، موضحة أن بعض الدول، ومنها ألمانيا، تواجه فجوات في قطاعات مثل الرعاية الصحية، وهو ما يتيح فرصًا أمام الكفاءات الشابة المؤهلة للعمل في هذه المجالات داخل مصر أو في الأسواق الخارجية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط برامج بناء قدرات الشباب باحتياجات أسواق العمل، بالتوازي مع تعزيز مشاركة المرأة والاحتفاظ بها داخل سوق العمل والاستفادة من خبراتها ومهاراتها.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة المرأة المصرية 2026، بمشاركة نحو 4 آلاف طالب وخريج من مختلف التخصصات، إلى جانب قيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والصناعية ورواد الأعمال وصناع السياسات.

وتُقام القمة برعاية 7 وزارات هي المالية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. كما تتضمن الفعاليات معرضًا للتوظيف والتدريب والاستشارات بمشاركة أكثر من 70 جهة عارضة.