تحولت الساعات التالية لحريق الوراق إلى رحلة بحث مؤلمة بالنسبة لعدد من الأسر، بعدما انقطعت أخبار ذويهم الذين كانوا موجودين على الطريق الدائري وقت اندلاع النيران، وسط استغاثات متواصلة ومحاولات للبحث عن المفقودين بين المستشفيات وموقع الحادث.

وتداولت أسر عدد من المفقودين صورًا وبيانات عن ذويهم، تضمنت أسماءهم وأوصاف ملابسهم وآخر أماكن وجودهم، على أمل أن يتعرف عليهم أحد ممن كانوا في موقع الحادث أو من بين المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات.

محمد إبراهيم.. هاتفه مغلق منذ الحادث

من بين الأسر التي أطلقت استغاثة للبحث عن ذويها، أسرة المواطن محمد محمد إبراهيم محمد، الذي كان عائدًا من عمله وقت وقوع حريق الوراق.

وأكدت الأسرة انقطاع الاتصال به منذ وقوع الحادث، وأن هاتفه المحمول أصبح مغلقًا، ما زاد من مخاوفها بشأن مصيره، خاصة مع عدم قدرتها على الوصول إليه أو معرفة مكان وجوده.

ونشرت الأسرة صورة له، موضحة أنه كان يرتدي جاكيتًا كحليًا وبنطلونًا رماديًا، مطالبة كل من شاهده أو لديه أي معلومات عنه بمساعدتها في الوصول إليه أو إبلاغها بمكانه.

محمد شكري.. الأسرة تبحث عنه بعد وجوده في موقع الحادث

كما أطلقت أسرة المواطن محمد شكري رجب أحمد داود استغاثة بعد فقدان الاتصال به عقب وجوده في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وناشد نجله شكري كل من كان موجودًا في موقع الحادث أو لديه أي معلومات عن والده التواصل مع الأسرة، مؤكدًا أن الهدف هو الاطمئنان عليه ومعرفة مصيره بعد الحريق.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات وصورة للمفقود في محاولة للوصول إلى أي معلومة تساعد أسرته، في ظل استمرار عمليات حصر المصابين والضحايا.

كيرلس أديب.. خرج من العمل ولم يعد

ومن بين الحالات التي أثارت استغاثة واسعة، الشاب كيرلس أديب حلمي عوض الله، من قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

وبحسب الاستغاثة المتداولة، كان كيرلس في طريق عودته إلى منزله بعد انتهاء عمله، مستقلًا سيارة أوبر من مول مصر في اتجاه موقف كلية الزراعة، وكان برفقة مهندس زميل له في العمل.

ومع اندلاع الحريق، اضطر الاثنان إلى مغادرة السيارة ومحاولة الابتعاد عن موقع النيران، قبل أن تتمكن الأسرة من العثور على زميل كيرلس ضمن المصابين، بينما لم تتمكن من العثور على كيرلس، لتبدأ رحلة البحث عنه.

محمد أشرف.. انقطع الاتصال أثناء العودة من العمل

كما تضمنت الاستغاثات المتداولة حالة المواطن محمد أشرف، الذي كانت أسرته تبحث عنه بعد انقطاع أخباره أثناء عودته من العمل وقت الحادث.

ووفق الاستغاثة التي نشرتها أسرته، كان آخر تواصل معه أثناء وجوده على الطريق الدائري، قبل أن تنقطع المعلومات عنه، لتبدأ الأسرة في البحث عنه بين المستشفيات ومحيط موقع الحادث.

وناشدت الأسرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة صورته وبياناته، ومساعدتها في الوصول إليه أو معرفة ما إذا كان من بين المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات عقب الحريق.

تامر عبد السلام

أما حالة تامر عبد السلام عبدالحكيم فودة، فقد بدأت باستغاثة من أسرته بعد انقطاع الاتصال به أثناء عودته عبر الطريق الدائري وقت وقوع حادث الوراق.

وأوضحت أسرته أنه كان يرتدي جاكيتًا أسود مبطنًا وبنطلون جينز، وأن هاتفه أصبح مغلقًا، ما دفع ابنته إلى نشر استغاثة للمساعدة في البحث عنه.

وانتشرت شائعات تؤكد العثور عليه ولكن عادت ابنته لتؤكد أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن.

محمود جمال عبدالراضي عيسى.. سائق سوزوكي يبحث عنه أهله

تضمنت إحدى الاستغاثات المتداولة عقب حريق الوراق مناشدة للمساعدة في العثور على محمود جمال عبد الراضي عيسى، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعمل سائق سيارة سوزوكي.

وبحسب الاستغاثة، لم يتم العثور على محمود حتى الآن، ولم تصل أسرته إلى أي معلومات مؤكدة بشأن مكان وجوده أو مصيره منذ وقوع حريق الوراق، مطالبة كل من لديه أي معلومات عنه بالمساعدة في الوصول إليه.

وتظهر صورته ضمن المنشور المتداول، إلى جانب بياناته الشخصية ووصف عمله كسائق.

علاء الدين خيري محمد خالد ورضا حسن محمد الجبالي

وتضمنت الاستغاثات المتداولة عقب حريق الوراق البحث عن علاء الدين خيري محمد خالد، الذي يعمل في شركة أدوية، وكان في طريقه لتسليم طلبية في أكتوبر قبل عودته إلى المنصورة، برفقة سائق السيارة رضا حسن محمد الجبالي.

وبحسب الاستغاثة، أُغلقت هواتف الاثنين منذ وقت الحادث، بينما أظهر آخر تحديد لموقع السيارة عبر GPS وجودها في مكان الحادث تقريبًا، ما دفع ذويهما إلى مناشدة أي شخص لديه معلومات عنهما أو شاهدهما وقت وقوع الحريق بسرعة التواصل معهم، مؤكدين أن أسرتيهما تعيشان حالة من القلق الشديد.





سيف.. أسرته تبحث عنه بعد العثور على سيارته

كما أطلقت أسرة شاب يُدعى سيف استغاثة عقب حريق دائري الوراق، موضحة أنه كان من بين المتواجدين في موقع الحادث، وأنها تبحث عنه منذ وقوع النيران.

وأوضحت الأسرة أن عمليات البحث شملت المستشفيات، لكنها لم تتمكن من العثور عليه، بينما عثرت على سيارته متفحمة، ما زاد من مخاوفها بشأن مصيره. وناشدت الأسرة كل من يعرف سيف أو لديه أي معلومات عنه، أو شاهده قبل أو أثناء الحادث، التواصل معها للإدلاء بأي معلومة تساعد في الوصول إليه.

أبو النور حسين النمر.. انقطع الاتصال به عقب حريق الدائري

تضمنت الاستغاثات المتداولة عقب حريق الطريق الدائري حالة الشاب أبو النور حسين النمر، الذي أكدت أسرته أنه كان متواجدًا في محيط حادث الدائري قبل أن ينقطع الاتصال به. وناشدت أسرته كل من شاهده أو لديه أي معلومات عنه، خاصة من كان موجودًا في مستشفى قريب من موقع الحادث، التواصل معها للمساعدة في الوصول إليه ومعرفة مصيره.

ندى ناصر أبو الفضل عثمان.. أسرتها تبحث عنها بين المستشفيات

كما تبحث أسرة ندى ناصر أبو الفضل عثمان عنها عقب حريق الدائري، بعدما انقطعت أخبارها ولم تتمكن الأسرة من الوصول إليها.

وأوضحت الاستغاثة أنها كانت ترتدي خمارًا وفساتين، وأنها كانت برفقة زوجها الذي نقلها إلى مستشفى أحمد عرابي، قبل أن تفقد الأسرة الاتصال بها.

وناشد ذووها كل من لديه أي معلومات عنها إبلاغهم بها، مؤكدين أنهم لا يعرفون مكان وجودها حتى الآن.

حمادة جمعة عبد الحميد إبراهيم.. أسرته تبحث عنه بعد اختفائه في الحادث

وتداولت استغاثة أخرى للبحث عن حمادة جمعة عبد الحميد إبراهيم، الذي كان موجودًا في حريق الدائري قبل انقطاع أخباره.

وتظهر الاستغاثة صورة بطاقة هويته، موضحة بياناته، ومنها أنه من مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما ناشدت أسرته كل من يعرفه أو لديه أي معلومات عن مكان وجوده التواصل معها، خاصة مع عدم قدرتها على الوصول إليه منذ وقوع الحادث.

4 أطفال مفقودين.. أميرة وعلياء ويوسف ومحمد

وشملت الاستغاثات المتداولة عقب حريق الدائري أيضًا 4 أطفال، هم أميرة علي محمد، وعلياء علي محمد، ويوسف عبد الفتاح، ومحمد عبد الفتاح، الذين تبحث أسرهم عنهم بعد الحادث.

وتضمنت الاستغاثة صور الأطفال وبيانات أسمائهم، مع مناشدة من يعرف أي معلومات عنهم أو تمكن من رؤيتهم بعد اندلاع الحريق بالتواصل مع ذويهم، وسط حالة من القلق بشأن مصيرهم وعدم معرفة أماكن وجودهم حتى الآن.

أسر تبحث بين المستشفيات

ولا تتوقف معاناة أسر المفقودين عند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتجه العائلات إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين في محاولة للتأكد من وجود ذويهم ضمن الحالات التي جرى نقلها من موقع الحادث.

وتزداد صعوبة التعرف على بعض الضحايا في ظل شدة الحريق، وما نتج عنه من تفحم عدد من المركبات والجثامين، الأمر الذي يستدعي إجراءات دقيقة للتعرف على الحالات مجهولة الهوية ومطابقة البيانات والعينات مع أسر المفقودين.

وتتواصل عمليات حصر أعداد الضحايا والمصابين، بالتزامن مع مراجعة بلاغات التغيب والاستغاثات التي قدمتها الأسر منذ وقوع حريق الوراق.

مواقع التواصل.. آخر أمل للوصول إلى المفقودين

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لأسر المفقودين في نشر صور ذويهم وبياناتهم، خصوصًا مع صعوبة الوصول السريع إلى المعلومات من موقع الحادث.

وتتضمن الاستغاثات عادة الاسم والصورة وأوصاف الملابس وآخر مكان شوهد فيه الشخص، إلى جانب طلب التواصل مع الأسرة في حال وجود أي معلومات عنه، وهو ما قد يساعد في توجيه الأهالي إلى المستشفيات أو الأماكن التي يمكن البحث فيها.

وفي المقابل، تظل المعلومات المتداولة بشأن المفقودين بحاجة إلى التحقق، خصوصًا في ظل حالة الارتباك التي صاحبت الحريق، ولا يمكن اعتبار أي حالة عُثر عليها إلا بعد تأكيد الأسرة أو الجهات المعنية.

رحلة بحث لا تنتهي

وبينما نجحت بعض الأسر في الوصول إلى ذويها والاطمئنان عليهم، لا تزال أسر أخرى تعيش حالة من الانتظار والخوف، بحثًا عن إجابة حول مصير أبنائها وآبائها وأقاربها الذين انقطعت أخبارهم منذ حريق الوراق.

وتواصل الجهات المعنية حصر أعداد الضحايا والمصابين وفحص بلاغات التغيب، بينما تستمر أسر المفقودين في نشر صور ذويها وبياناتهم، أملاً في الوصول إلى أي معلومة تساعد في تحديد أماكنهم وإنهاء حالة القلق التي تعيشها العائلات منذ وقوع الحادث.



