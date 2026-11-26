تنطلق منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة والزمالك مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز مع بتروجت.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري

الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

ـ طلائع الجيش × وادي دجلة – الساعة 5 مساءً



ـ البنك الأهلي × الجونة – الساعة 5 مساءً



ـ الاتحاد السكندري × إنبي – الساعة 8 مساءً



ـ سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الساعة 8 مساءً

الأربعاء 9 ديسمبر 2026

ـ مودرن سبورت × القناة – الساعة 8 مساءً



ـ الزمالك × المصري – الساعة 8 مساءً

الخميس 10 ديسمبر 2026

ـ بتروجت × بيراميدز – الساعة 5 مساءً

ـ بترول أسيوط × زد – الساعة 5 مساءً

ـ أبو قير للأسمدة × سموحة – الساعة 8 مساءً

ـ غزل المحلة × الأهلي – الساعة 8 مساءً