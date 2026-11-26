تنطلق منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة والزمالك مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز مع بتروجت.
مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري
الثلاثاء 8 ديسمبر 2026
ـ طلائع الجيش × وادي دجلة – الساعة 5 مساءً
ـ البنك الأهلي × الجونة – الساعة 5 مساءً
ـ الاتحاد السكندري × إنبي – الساعة 8 مساءً
ـ سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الساعة 8 مساءً
الأربعاء 9 ديسمبر 2026
ـ مودرن سبورت × القناة – الساعة 8 مساءً
ـ الزمالك × المصري – الساعة 8 مساءً
الخميس 10 ديسمبر 2026
ـ بتروجت × بيراميدز – الساعة 5 مساءً
ـ بترول أسيوط × زد – الساعة 5 مساءً
ـ أبو قير للأسمدة × سموحة – الساعة 8 مساءً
ـ غزل المحلة × الأهلي – الساعة 8 مساءً