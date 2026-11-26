أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدّم القوات المسلحة الروسية على نظيرتها الأوكرانية خلال الــ24 ساعة الماضية حيث واصلت وحدات مجموعة قوات “الوسط” العمليات الهجومية النشطة والخسائر الأوكرانية أكثر من 340 جنديًا .

كما توغلت وحدات مجموعة قوات “الشرق” في عمق دفاعات الأوكرانية حيث بلغت الخسائر الأوكرانية 200 جنديًا، فضلاً عن سيطرة وحدات مجموعة قوات “الجنوب”على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية وبلغت الخسائر الأوكرانية في المنطقة ذاتها 175 جنديًا.

وبحسب البيان الروسي، فقد قالت وزارة الدفاع الروسية: فقد حسًنت وحدات مجموعة قوات “الغرب” المواقع بطول الجبهة والخسائر الأوكرانية أكثر من 220 جنديا بجانب تحسين وحدات مجموعة قوات "الشمال": تحسين الوضع التكتيكي والخسائر الأوكرانية حتى 155 جنديًا.

وأضاف البيان: ووحدات مجموعة قوات "دنيبر": تحسين المواقع والخسائر الأوكرانية حتى 20 جنديًا.

وإختتمت الوزارة الروسية بيانها : كما أسقطت الدفاع الجوي 4 قنابل جوية من طراز JDAM وصاروخين من طراز "نبتون" و872 مسيرة أوكرانية.