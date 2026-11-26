أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لهجوم نفذته طائرات مسيّرة واستهدف منطقة صناعية حيوية في مدينة نيفينوميسك الواقعة في إقليم ستافروبول بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن حاكم إقليم ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، تأكيده في بيان رسمي أن القوات الروسية تعاملت بنجاح مع التهديد الجوي وصدت المسيّرات قبل تحقيق أهدافها، دون أن يورد البيان الأولي تفاصيل حول حجم الأضرار المادية المحتملة أو وقوع إصابات بشرية جراء سقوط الحطام.

الأهمية الاستراتيجية لمدينة نيفينوميسك

تكتسب مدينة نيفينوميسك أهمية اقتصادية وصناعية بالغة في جنوب روسيا؛ إذ تُعد مركزاً رئيسياً لإنتاج المواد الكيميائية والأسمدة في البلاد، وتحتضن عدداً من المنشآت الصناعية الكبرى، أبرزها مصنع "نيفينوميسكي أزوت" (Nevinnomyssky Azot)، وهو أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في روسيا، بالإضافة إلى منشآت أخرى تدعم سلاسل الإمداد الصناعية والزراعية.

يأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المستمر باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، والذي بات يطال منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية في العمق الروسي، بعيداً عن خطوط التماس المباشرة، مما دفع السلطات المحلية في الأقاليم الجنوبية إلى رفع درجات التأهب الأمني وتكثيف إجراءات حماية المنشآت الحيوية.