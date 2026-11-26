أكد الإعلامي محمد شبانة أن دخول المستشار تركي آل الشيخ في استثمار محتمل بالنادي الإسماعيلي قد يمثل نقلة اقتصادية كبيرة للدراويش، مشيرًا إلى أن خبراته الاستثمارية وقدرته على صناعة النجاح قد تساعد النادي على بناء منظومة اقتصادية قوية ومستدامة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "المستشار تركي آل الشيخ بيحب الكرة جدًا، ومش بس الكرة، والأندية الجماهيرية، وعمل بوست الإسماعيلي وسكت، وحط الكرة والنظارة وشوية هزار كده فيه".

وأضاف: "لحد دلوقتي رئيس النادي المعين، محمد رائف، قال إن مفيش حد كلمه ولسه مفيش تواصل، وحتى المستشار تركي آل الشيخ نفسه ما أعلنش عن أي شيء خالص".

وأوضح: "الناس بتربط اسم المستشار تركي آل الشيخ بالكرة، وبتشوف إنه لما يدخل في المجال ده، الجمهور المصري مش بيحسبها مكسب وخسارة بس، لكنه بيحسبها نجاح وقيمة جماهيرية، وإنه يعيد البسمة للجمهور بشكل عام".

وأشار شبانة إلى أن تركي آل الشيخ يمتلك خبرات تساعده على تحقيق النجاح، قائلًا: "هو راجل بيحب النجاح، وشاطر، وبيحب الكرة، وأنا بتصور إن لو ده حصل، كأنه هيحط أساس اقتصادي قوي جدًا للنادي الإسماعيلي، ويعمل له إيرادات مستدامة في تاريخه".

واستكمل: "أنا ما أعرفش هو فعلًا هيمسك النادي، أو هيستثمر فيه، أو حد من أعوانه، ما عنديش القصة كاملة الحقيقة، لكن اللي أقدر أقوله إن لو المستشار تركي آل الشيخ هيبقى وراء الاستثمار في النادي الإسماعيلي، سواء من خلال شركة الكرة أو بناء اقتصادي للنادي، أنا بتصور إن الإسماعيلي هيروح حتة تانية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "ممكن الفكرة دي والمنظومة دي تبقى نموذج للأندية الشعبية فيما بعد، وأنا متأكد من نجاحها مع المستشار تركي آل الشيخ، لأنه راجل شاطر وبيحب البلد والجماهير عندنا".