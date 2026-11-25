كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة استثمار محتملة في النادي الإسماعيلي، موضحًا أن الصفقة لا تتعلق بصندوق استثمارات عامة أو سيادي، وإنما قد تكون استثمارًا شخصيًا من مستثمر عربي شهير.

وأوضح فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك عددًا من النقاط المهمة التي يجب توافرها لإتمام الصفقة، في مقدمتها أن تتم بمباركة الدولة المصرية، مع تذليل العقبات والتحديات الروتينية لضمان سرعة تنفيذها ونجاحها.

وأشار إلى أن التصور المطروح يتضمن منح حق انتفاع طويل الأمد لاستاد الإسماعيلية، مع صلاحيات كاملة لتطويره وتحسين بنيته التحتية، وتحويله إلى استاد عالمي يليق باسم الإسماعيلية وجماهير النادي الإسماعيلي.

وأضاف أن من بين المقترحات تخصيص أرض بنظام الإيجار في الإسماعيلية بمساحة مناسبة لإنشاء أكاديمية عالمية لاكتشاف المواهب، بما يسهم في إعادة الإسماعيلي إلى خريطة الكرة المصرية كمنبع للمواهب ومصدر لاكتشاف اللاعبين المميزين.

وشدد فايق على ضرورة منح المستثمر صلاحيات كاملة بنسبة 100% لاتخاذ القرارات المتعلقة بمصالح النادي، لافتًا إلى أن التصور يتضمن وصول نسبة المستثمر إلى 80%، حتى يتمكن من تعويض الخسائر والمديونيات التي تراكمت على النادي طوال السنوات الماضية، التي ساهمت في تراجع أوضاعه وهبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى.

واختتم الإعلامي إبراهيم فايق عرضه للتفاصيل بالتأكيد على أن هذه النقاط تمثل معلومات بشأن التصور المطروح لإتمام الصفقة الاستثمارية، في ظل التحديات المالية والإدارية التي يواجهها النادي الإسماعيلي، وحاجته إلى مشروع متكامل يعيد الاستقرار والنهوض بقطاع كرة القدم.