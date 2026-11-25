كشف محمد رائف رئيس النادي الإسماعيلي، عن تطورات ملف الاستثمار في النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة



وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: نرحب بالاستثمار وفاتحين باب الاستثمار، وطبعا نرحب باستثمار المستشار تركي ال الشيخ في الإسماعيلي لكن لم يحدث اي تواصل معي حتى الان



وأضاف: هناك مستثمرين بيتحدثوا معنا ولكن لا يوجد أي جديد حتى الان، قانون الرياضة يحدد أن شركة الكرة يحصل على 49% واو زادت النسبة فلابد العودة إلى الجمعية العمومية، وعقدنا جمعية عمومية ولم تكتمل ووافقنا على زيادة نسبة المستثمر بحد أقصى 60% للمستثمر،

وتابع: اي مستثمر يضخ أموال لابد أن يضع في اعتباره كل جنيه في النادي، زيادة نسبة المستثمر من اجل تشجيع المستثمرين للاستثمار في النادي الإسماعيلي ، وقد تزيد نسبة المستثمر إلى 80% حال موافقة الجمعية العمومية