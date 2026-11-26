كشف أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، عن كواليس تأهل الفراعنة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين، بعد التعافي من الخسارة أمام اليونان وتحقيق الفوز في الجولتين التاليتين.

وقال أحمد درويش، في تصريحات هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “تعرضنا لهزيمة مفاجأة أمام اليونان، ولكن تمكنا من العودة بشخصية اللاعبين وشخصية حسين عبداللطيف، وحققنا الفوز في الجولتين وتأهلنا لدور الـ32، وهذا مكان مصر الطبيعي”.

وأضاف: “حسين عبداللطيف تحامل على نفسه بشكل كبير، ويعاني من إعياء شديد جدًا وسخونة عالية، ولكنه أصر على التواجد مع اللاعبين في أرض الملعب، وأهدي له الفوز”.

وتطرق المنسق الإعلامي لمنتخب الناشئين إلى أهمية التأهل في مركز الوصافة، قائلًا: “التأهل كوصيف يفرق كثيرًا مع منتخب مصر، وحتى الآن نحن أفضل مركز ثانٍ، وننتظر باقي المجموعات من أجل تحديد مركزنا ومعرفة المنافس في دور الـ32”.

وأوضح: “مباراة دور الـ32 ستكون يوم 30 نوفمبر أو 1 ديسمبر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد مواجهتنا”.

وتحدث أحمد درويش عن متابعة كشافي الأندية الأوروبية للاعبي المنتخب، قائلًا: “الدكتور وليد درويش فارض حالة من الضبط داخل المنتخب، وبالفعل هناك تواجد لكشافين من برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ولكن نحاول فصل اللاعبين وفارضين حالة من الهدوء داخل المعسكر”.

واختتم: “هناك العديد من اللاعبين مميزين للغاية ويستحقون الاحتراف والتواجد في الملاعب الأوروبية، ونمتلك جيلًا متميزًا جدًا، ونتمنى أن توافق الأندية على احتراف هؤلاء اللاعبين مثلما حدث مع جيل أحمد الكاس في المونديال الماضي”.