نعى علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

طريق الوراق

وكتب علي ماهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ببالغ الحزن والأسى ننعى ضحايا حادث الطريق الدائري الأليم.

خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم ونسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.