كشف الفنان صبحي خليل عن مشاركته في الجزء السابع من مسلسل «المداح»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أنه يستعد لبدء تصوير مشاهده في العمل خلال الأسبوع المقبل،

وقال صبحي خليل لصدي البلد إنه يشارك في الجزء الجديد من مسلسل «المداح»، الذي يواصل نجاحاته بعد تحقيق الأجزاء السابقة صدى واسعًا لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن التصوير سينطلق بالنسبة له خلال الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للعمل تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2027.

ويترقب الجمهور الجزء السابع من «المداح»، خاصة بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها الأجزاء السابقة، والتي نجحت في جذب اهتمام المشاهدين وإثارة تساؤلاتهم حول مصير الشخصيات ومسار الصراعات الجديدة التي يتناولها العمل.

ويُعد مسلسل «المداح» من الأعمال الدرامية التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة لدى الجمهور، بعدما حققت أجزاؤه السابقة نسب مشاهدة وتفاعلًا ملحوظًا، وأصبح الإعلان عن تقديم جزء جديد منه محط اهتمام قطاع كبير من متابعي الدراما التلفزيونية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق التحضيرات والتصوير لمشاهد الجزء السابع، مع الكشف تباعًا عن تفاصيل العمل وأبطاله والشخصيات التي ستشارك في الأحداث الجديدة، في ظل حالة من الترقب لما سيقدمه المسلسل خلال موسم دراما رمضان 2027.

وتعد مشاركة صبحي خليل وبدء تصوير مشاهده الأسبوع المقبل من أبرز التفاصيل المعلنة حتى الآن بشأن الجزء السابع من «المداح»، الذي يستعد للعودة إلى المنافسة الرمضانية بحكاية جديدة وأحداث تحمل الكثير من التشويق والإثارة.