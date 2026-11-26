حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على نعي ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، معربين عن حزنهم الشديد إزاء الحادث المأساوي، ومقدمين خالص التعازي لأسر المتوفين، وداعين الله بالشفاء العاجل للمصابين.

حادث الوراق

وتفاعل النجوم مع الحادث عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رسائل تضمنت كلمات التعزية والدعاء، فيما طالب البعض بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث وكشف ملابساته.

أنغام وكندة علوش تنعيان ضحايا حادث الوراق

وحرصت المطربة أنغام على تقديم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث الوراق، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما نعت الفنانة كندة علوش ضحايا الحادث، وكتبت عبر حسابها على منصة «إكس»: «ألف رحمة على ضحايا حريق وحادث الوراق.. حادث أليم وحزين ومرعب».

وائل جسار ورامي صبري ومي كساب ينعون الضحايا

وحرص المطرب اللبناني وائل جسار على نعي ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن حزنه إزاء الحادث المأساوي، ومقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما نعى المطرب رامي صبري ضحايا الحادث، معبرًا عن حزنه لما شهدته المنطقة، فيما حرصت الفنانة مي كساب على تقديم التعازي لأسر المتوفين والدعاء للمصابين بالشفاء.

وفاء الكيلاني ومحمد عادل إمام ومعتصم النهار ينعون الضحايا

ومن جانبها، أعربت الإعلامية وفاء الكيلاني عن حزنها إزاء الحادث، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، كما نعى الفنان محمد عادل إمام المتوفين، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وحرص الفنان السوري معتصم النهار على التفاعل مع الحادث، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

رضوى الشربيني: لازم المسؤول يتحاسب

كما علقت الإعلامية رضوى الشربيني على الحادث، مطالبة بمحاسبة المسؤولين، وقالت: «لازم المسؤول يتحاسب»، في إشارة إلى ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتسبب فيه.

أحمد بلال ومحسن صالح وخليل البلوشي ينعون الضحايا

وعلى الصعيد الرياضي، نعى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، ضحايا الحادث، معربًا عن حزنه لما شهدته منطقة الوراق، كما قدم محسن صالح التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما حرص المعلق الرياضي خليل البلوشي على تقديم واجب العزاء، معبرًا عن تضامنه مع أسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، فيما نعى الإعلامي الرياضي سيف زاهر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

هند صبري ونيكول سابا وروجينا ونانسي عجرم ينعين الضحايا

وفي السياق نفسه، نعت الفنانة هند صبري ضحايا الحادث، وقدمت التعازي لأسرهم، كما أعربت الفنانة نيكول سابا عن حزنها إزاء الحادث الأليم، وحرصت الفنانة روجينا على مواساة أسر الضحايا والدعاء للمتوفين بالرحمة.

كما تفاعلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع الحادث، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يرحم المتوفين ويمنح المصابين الشفاء العاجل.

سهام صالح تنعى ضحايا حادث الوراق

ومن جانبها، تفاعلت الإعلامية سهام صالح مع الحادث، معبرة عن حزنها لما خلفه من ضحايا ومصابين، ومقدمة التعازي لأسر المتوفين.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفر الحادث عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على المواطنين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وحصر الخسائر وتحديد المسؤوليات.