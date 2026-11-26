حرص الفنان إياد نصار على تقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث الوراق، الذي أثار حالة من الحزن والأسى، معربًا عن خالص مواساته لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكتب إياد نصار رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبّر خلالها عن حزنه الشديد جراء الحادث، مقدمًا خالص العزاء لأهالي الضحايا، ومؤكدًا احتسابهم عند الله شهداء، كما دعا الله أن يمنح أسرهم القوة والصبر لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

وقال الفنان إياد نصار في منشوره: «خالص العزاء لأهالي ضحايا حادث الوراق.. نحتسبهم عند الله شهداء.. ربنا يصبرهم… ودعواتنا بشفاء المصابين.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

ولاقت رسالة إياد نصار تفاعلًا، خاصة أنها جاءت في ظل حالة الحزن التي يعيشها أهالي الضحايا، حيث حرص الفنان على مشاركة مشاعر المواساة والدعم الإنساني، والتعبير عن تضامنه مع أسر المتوفين والمصابين، في لفتة تعكس حرصه على التفاعل مع الأحداث الإنسانية والمجتمعية.

ويُعد إياد نصار من الفنانين الذين يحرصون على مشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقفه تجاه الأحداث المختلفة، سواء من خلال تقديم رسائل الدعم والمساندة أو التعبير عن حزنه تجاه المواقف الإنسانية المؤلمة.

واختتمت رسالة الفنان بالدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل، وسط دعوات بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء.

رحم الله ضحايا الحادث، وألهم ذويهم الصبر، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل.