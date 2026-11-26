نعى الفنان محمد رمضان ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وأهالي المحافظة، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث الوراق

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، قدم خلاله التعازي لأسر الضحايا وأهالي محافظة الجيزة، قائلًا: «خالص التعازي لأسر الضحايا وأهالي محافظة الجيزة وربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وربنا يشفي المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.