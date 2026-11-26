نعت الفنانة كندة علوش ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حادث الوراق

وكتبت كندة علوش: «ألف رحمة على أرواح ضحايا الحريق والحادث الأليم، وخالص العزاء لأهاليهم»، معربة عن حزنها لوقوع الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.