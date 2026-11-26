تستعد القرى المصرية للدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، مع تحركات الدولة لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية وإنتاجية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحويل القرى من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، والاستفادة من الأراضي والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمحاضر الدولي، أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز التنمية الاقتصادية داخل الريف المصري، من خلال استغلال الإمكانات والموارد المتاحة في كل قرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأوضح حسين أن تحويل القرى إلى مناطق إنتاجية يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ويحد من اضطرار الشباب إلى الانتقال للمدن بحثًا عن فرص العمل، خاصة مع إمكانية إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل قرية والأنشطة التي تتميز بها.

الصناعات الغذائية والحرف اليدوية أبرز الفرص الإنتاجية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرى المصرية تمتلك فرصًا متنوعة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، ومنتجات الألبان، والمنسوجات، والملابس، والأثاث، والحرف اليدوية.

وأضاف أن اختيار النشاط الإنتاجي المناسب لكل قرية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة، إذ يجب أن يعتمد على الموارد والخامات المتاحة، والخبرات التي يمتلكها أبناء المنطقة، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستدامة للمشروعات.

ولفت إلى أن إقامة هذه المشروعات داخل القرى يمكن أن تفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب والسيدات، وتساعد على تنمية المهارات الإنتاجية، خاصة مع توفير برامج التدريب والتأهيل الفني اللازمة.

زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأكد حسين أن التوسع في المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يدعم زيادة المعروض من المنتجات المحلية، ويعزز قدرة السوق على تلبية احتياجاته من خلال الإنتاج الداخلي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على بعض المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية يمثل أحد أهم المسارات الاقتصادية للمبادرة، من خلال الانتقال من بيع المحاصيل في صورتها الأولية إلى تصنيعها وتعبئتها وتجهيزها، وهو ما يرفع قيمتها الاقتصادية ويوفر عوائد أكبر للمنتجين.

القطاع الخاص والتسويق ضمانة لاستمرار المشروعات

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المستهدفة، سواء من خلال الاستثمار والتمويل أو نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص التدريب، إلى جانب بناء قنوات تسويقية تضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وأوضح أن نجاح المشروعات لا يتوقف عند مرحلة إنشاء المصانع وبدء الإنتاج، بل يرتبط بقدرتها على الاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي، وهو ما يتطلب دراسة احتياجات الأسواق قبل اختيار الأنشطة الإنتاجية، وتوفير منافذ بيع وتسويق مناسبة.

من المنتجات المحلية إلى الأسواق التصديرية

وأشار حسين إلى إمكانية تحول بعض المنتجات القروية إلى علامات تجارية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة المنتجات الغذائية والحرفية، بشرط الاهتمام بجودة التصنيع والتغليف وتوحيد المواصفات والالتزام بالمعايير المطلوبة في الأسواق الدولية.

وأكد أن تطوير هذه المشروعات يمكن أن يفتح فرصًا جديدة أمام المنتجين المحليين، ويعزز مساهمة المشروعات الصغيرة في الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر مصادر دخل إضافية لأبناء القرى.

1000 فرصة استثمارية حتى 2030

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 10 نوفمبر 2026 على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المبادرة، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني اللازمة لإقامة المشروعات.

وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتعتمد المبادرة على إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، مع إتاحة المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات إنتاجية داخل الريف المصري.

وتعكس المبادرة توجهًا نحو ربط التنمية الريفية بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، من خلال تحويل الإمكانات المحلية إلى فرص استثمارية ومشروعات مستدامة، بما يدعم توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي بحلول عام 2030.