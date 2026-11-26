شهدت منافسات الجولة الخامسة والسادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة، التي أسفرت عن انتصارات مهمة لعدد من الأندية الكبرى، إلى جانب تعادلات مفاجئة ونتائج مؤثرة في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

إنتر ميلان يتخطى شتوتجارت بثنائية

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على حساب ضيفه شتوتجارت الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل بيتار سوتشيتش الهدف الأول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وجاء الانتصار ليمنح الفريق الإيطالي دفعة مهمة في مشواره بالبطولة، بعدما كان يحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، عقب تحقيق انتصارين وتعادل مقابل هزيمتين.

فنربخشة يهزم شاختار بهدف

وفي مواجهة أخرى، نجح فنربخشة التركي في تحقيق فوز ثمين على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل فيدات موريكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، ليبقى الفريقان ضمن المراكز المؤهلة إلى الملحق.

تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وسبورتنج

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 نفسه على مواجهة مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة البرتغالي، التي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي.

وتألق لويس سواريز بتسجيل هدفي الفريق البرتغالي، بينما تولى برونو فيرنانديز مهمة تسجيل هدفي مانشستر يونايتد، لتنتهي المواجهة بالتعادل وتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ليل يصعق بايرن ميونخ

وفجر ليل الفرنسي مفاجأة قوية بعدما تغلب على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1.

وتقدم بايرن مبكرًا عن طريق دايوت أوباميكانو في الدقيقة 15، لكن ليل عاد في الشوط الثاني، وأدرك أياسي أويدا التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يسجل ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65، ليمنح الفريق الفرنسي انتصارًا ثمينًا.

ليفربول يكتسح كلوب بروج بثلاثية

وواصل ليفربول نتائجه القوية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ألكسندر إيزاك هدف التقدم في الدقيقة 13، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني بالدقيقة 79، ثم عاد إيزاك ليختتم الثلاثية في الدقيقة 82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 9 نقاط.

باريس سان جيرمان وروما يقتسمان النقاط

وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان وروما الإيطالي بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب حديقة الأمراء.

وسجل إيليا زابارني وعثمان ديمبيلي هدفي الفريق الفرنسي، بينما أحرز هيرموسو ودونيل مالين هدفي روما، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

أتلتيكو مدريد ينتصر على فايكينج

واختتم أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية بالفوز على فايكينج النرويجي بهدفين دون مقابل، على ملعب الرياض متروبوليتانو، حيث سجل ألكسندر سورلوث هدفي الفريق الإسباني، ليحصد أصحاب الأرض ثلاث نقاط مهمة في مشوارهم الأوروبي