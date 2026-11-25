أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليل الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

تشكيل بايرن ميونخ أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يوناس أوربيج.

خط الدفاع: يوسيب ستانيشيتش، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، هيروكي إيتو.

خط الوسط: جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش، كونراد لايمر، توم بيشوف، ناثانيال براون.

خط الهجوم: لينارت كارل..