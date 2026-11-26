حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مهمًا على ضيفه شتوتجارت الألماني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الهجومية لإنتر ميلان، الذي كثف محاولاته للوصول إلى مرمى الفريق الألماني، لكنه لم يتمكن من ترجمة فرصه إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الإيطالي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 57، عن طريق بيتار سوتشيتش من ركلة جزاء، احتُسبت بعد لمس يوشا فاجنومان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وعزز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تقدم أصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليؤكد تفوق إنتر ميلان ويحسم النقاط الثلاث لصالحه.

وبهذا الفوز، واصل إنتر ميلان نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية، محققًا انتصارًا مهمًا على حساب شتوتجارت، الذي فشل في هز الشباك طوال المباراة.