أعربت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، عن بالغ حزنها وأسفها إزاء حادث الحريق المأساوي الذي وقع بالطريق الدائري أعلى نفق العشرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت فؤاد أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم مسؤولية تستوجب تكثيف الجهود الوقائية والرقابية، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والسلامة بالطرق السريعة والرئيسية، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ، بما يحد من مخاطر الحوادث ويسهم في منع تكرارها.

سرعة الانتهاء من التحقيقات وكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات وكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، مع ضرورة الاستفادة من نتائج التحقيقات في تطوير إجراءات الوقاية وتأمين الطرق والمنشآت المحيطة بها.

كما أشادت فؤاد بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتداعيات الحادث وتوجيهاته بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع الحوادث والطوارئ.

وطالبت النائبة بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا، مشددة على أن حماية الأرواح يجب أن تظل أولوية قصوى، وأن تعزيز إجراءات السلامة والوقاية يمثل ضرورة للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.