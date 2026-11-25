أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الشتوي يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفلاح المصري.

وأوضح “حماد” في تصريحات خاصة أن الفلاح شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن دعمه يجب ألا يقتصر على توفير الأسمدة، بل يمتد إلى تقديم التمويلات الميسرة وتطوير منظومة التسويق الزراعي والتوسع في الزراعة التعاقدية، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين.

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية المتابعة المستمرة لاحتياجات المزارعين والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجههم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أساليب الزراعة والري وزيادة الإنتاج المحلي.

وشدّد حماد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية يمثل هدفًا استراتيجيًا يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المعيشية للفلاحين وتعزيز قدرتهم على الإنتاج ينعكسان إيجابيًا على الاقتصاد الوطني واستقرار أسعار السلع الغذائية.