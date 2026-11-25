طرحت الشركة المنتجة البوسترات الدعائية الرسمية الثانية لمسلسل «عالم افتراضي»، والتي يتصدرها الفنان محمد علاء، الشهير بـ«جاميكا»، المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات.

وجاء طرح البوسترات الجديدة ليكشف عن ملامح إضافية لشخصيات المسلسل، ويزيد من حالة الترقب للعمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، من خلال حكاية معاصرة تقترب من تأثير العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية والحياة الأسرية.

ويشارك محمد علاء في بطولة المسلسل أمام النجم فتحي عبد الوهاب، إلى جانب نهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، ومجموعة من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث «عالم افتراضي» حول مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، وتسلط الضوء على الفجوة بين الأجيال، خاصة العلاقة بين الآباء وجيل Z، وكيف أصبحت التكنولوجيا والعالم الافتراضي جزءًا مؤثرًا في تفاصيل الحياة اليومية والاختيارات الشخصية، المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد..