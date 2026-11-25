أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تحركات الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه تعكس توجهًا مهمًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنما في تعظيم العائد منها وتحويلها إلى قدرات إنتاجية وصناعية مستدامة داخل السوق المصرية.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعلان شركة سكاتك النرويجية اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين يحمل أهمية كبيرة، ليس فقط من حيث حجم التمويلات، ولكن أيضًا من حيث تنوع القطاعات المستهدفة، وما يمكن أن تتيحه من فرص لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات مصر في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة ومستلزمات محطات تحلية المياه يمثل فرصة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المصانع المصرية، فضلًا عن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، بما ينعكس إيجابيًا على تنافسية المنتج المحلي وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحلية المياه يرتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي، فاستقرار إمدادات الطاقة وتوفير الموارد المائية يمثلان عنصرين أساسيين لاستمرار النشاط الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن التكامل بين هذه القطاعات يخلق فرصًا أوسع للنمو والتوسع الإنتاجي.

وشدد جابر على أهمية ربط المشروعات الاستثمارية الجديدة بخطط واضحة لزيادة المكون المحلي، وتدريب العمالة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في سلاسل الإمداد والتصنيع، حتى تمتد آثار الاستثمارات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بحيث لا تكون مصر مجرد سوق لاستقبال الاستثمارات، وإنما مركزًا للإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.