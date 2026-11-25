يتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث والوقوف على الموقف عن قرب، وجه حزب الشعب الجمهوري بتكليف وفد برئاسة النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على المصابين.

تحديد مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية

ويؤكد الحزب أن حجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث يستوجب الوقوف على كافة ملابساته، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وبيان أوجه القصور والمسؤوليات، إن وجدت، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ويجدد حزب الشعب الجمهوري خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.